தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சியினரை அச்சுறுத்துவதற்காக டிரம்பை ஹாலிவுட் பட வில்லனை போல் சித்தரித்து வீடியோ வெளியீடு + "||" + A video release depicting Trump as a Hollywood movie villain to intimidate the opposition

எதிர்க்கட்சியினரை அச்சுறுத்துவதற்காக டிரம்பை ஹாலிவுட் பட வில்லனை போல் சித்தரித்து வீடியோ வெளியீடு