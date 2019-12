உலக செய்திகள்

எங்கள் நாடு மத நல்லிணக்கம் கொண்டது ; வங்காளதேச வெளியுறவுத்துறை மந்திரி + "||" + dhaka emphasises on communal harmony foreign affairs minister momen dismisses remarks about condition of minorities

