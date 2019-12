ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள் உலக அளவில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது

சென்னை

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று (வியாழக்கிழமை) தனது 70-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். பிறந்த நாளான இன்று கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தும், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கியும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். அதேபோல் சமூக வலைதளங்களில் அரசியல்வாதிகளும், சினிமா பிரபலங்களும் தங்களது வாழ்த்துக்களை ரஜினிக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Happy Birthday Thalaivar @rajinikanth sir.. I wish you success, health and happiness throughout. You are being a constant source of inspiration for us... I am happy and blessed to be a small part in this wonderful journey of yours.. #HBDSuperstarRajinikanthpic.twitter.com/uGWhQdf483