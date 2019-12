தேசிய செய்திகள்

சீராய்வு மனு தாக்கல்: நிர்பயா வழக்கின் குற்றவாளிகள் தூக்கு தண்டனை மீண்டும் தள்ளிப்போகிறது

Supreme Court three-Judge bench to hear on December 17 review petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in 2012 gang rape case.

