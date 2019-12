மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தாலும் குரூப்–1 நேர்முக தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்கும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவிப்பு + "||" + Group-1 interviews will take place as planned TNPSC

உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தாலும் குரூப்–1 நேர்முக தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்கும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவிப்பு