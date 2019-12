தேசிய செய்திகள்

பாஸ்போர்ட்டில் தாமரை சின்னம் ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + Lotus on passports for security measures, will be used in rotation with other national symbols: MEA

பாஸ்போர்ட்டில் தாமரை சின்னம் ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம்