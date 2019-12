தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட முடியாது -சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Sabarimala Temple matter: SC also granted police protection to the two women-Bindu Ammini and Rehana Fathima, till further hearing in the case.

சபரிமலை செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட முடியாது -சுப்ரீம் கோர்ட்