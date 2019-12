அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டினால் பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா செழிக்கும் நித்யானந்தா சொல்கிறார்!!!

மாநில செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டினால் பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா செழிக்கும் நித்யானந்தா சொல்கிறார்!!! + "||" + If you build a Rama temple in Ayodhya India will flourish economically Nithyananda says !!!

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டினால் பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா செழிக்கும் நித்யானந்தா சொல்கிறார்!!!