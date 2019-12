தேசிய செய்திகள்

வெங்காயம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது - நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி + "||" + FM The price of onions has started going down at several places

வெங்காயம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது - நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி