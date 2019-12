தேசிய செய்திகள்

2022-ல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் - சபாநாயகர் ஓம்.பிர்லா தகவல் + "||" + our effort is to have a new session in a new building of Parliament Lok Sabha Speaker Om Birla

