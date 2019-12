தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: மேகாலயாவில் வன்முறை; போலீஸ் தடியடி, கண்ணீர்ப்புகை வீச்சு + "||" + Opposition to Citizenship Amendment Act: Violence in Meghalaya; The police beat, tear gas

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: மேகாலயாவில் வன்முறை; போலீஸ் தடியடி, கண்ணீர்ப்புகை வீச்சு