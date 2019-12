தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு ஜி.எஸ்.டி. நிலுவைத்தொகையை வழங்க வேண்டும் - ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + GST balance should be paid For Tamil Nadu - OP Raveendranath Kumar MP Emphasis

தமிழகத்துக்கு ஜி.எஸ்.டி. நிலுவைத்தொகையை வழங்க வேண்டும் - ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் எம்.பி. வலியுறுத்தல்