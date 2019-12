உலக செய்திகள்

வீட்டில் இல்லாத நேரங்களில் தேடி ஏங்கி அழுத குழந்தை: வித்தியாசமாக யோசித்த தாய்! + "||" + Mom tricks son by placing life-size cutouts of herself to prevent him from crying

வீட்டில் இல்லாத நேரங்களில் தேடி ஏங்கி அழுத குழந்தை: வித்தியாசமாக யோசித்த தாய்!