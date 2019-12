தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து மேற்கு வங்காளத்தில் 5 ரெயில்களுக்கு தீ வைப்பு - 15 பஸ்களும் கொளுத்தப்பட்டன + "||" + Oppose the Citizenship Amendment bill 5 trains set on fire in West Bengal - 15 buses burned

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து மேற்கு வங்காளத்தில் 5 ரெயில்களுக்கு தீ வைப்பு - 15 பஸ்களும் கொளுத்தப்பட்டன