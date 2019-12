தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலைகழகத்தில் மாணவர்கள் - போலீசார் இடையே மோதல்: போலீசார் 6 பேர் காயம் + "||" + This mob was violent. Around 6 police men have been injured in the stone pelting

