தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக இந்தியா கேட் முன் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தர்ணா + "||" + Delhi: Priyanka Gandhi Vadra & other Congress leaders sit on a symbolic protest near India Gate

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக இந்தியா கேட் முன் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தர்ணா