தேசிய செய்திகள்

என் பிணத்தை தாண்டித் தான் மேற்கு வங்கத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் -மம்தா பானர்ஜி ஆவேசம் + "||" + Over my dead body Mamata Banerjee leads mega rally against Citizenship Act

என் பிணத்தை தாண்டித் தான் மேற்கு வங்கத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் -மம்தா பானர்ஜி ஆவேசம்