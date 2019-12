தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் விவகாரத்தில் ‘அரசியல் கட்சிகள் வன்முறையை தூண்டுகின்றன’ - மத்திய மந்திரி குற்றச்சாட்டு + "||" + Political parties provoke violence in the matter of Citizenship Amendment Act - Central Minister's charge

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் விவகாரத்தில் ‘அரசியல் கட்சிகள் வன்முறையை தூண்டுகின்றன’ - மத்திய மந்திரி குற்றச்சாட்டு