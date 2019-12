தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் -மாயாவதி வலியுறுத்தல் + "||" + CitizenshipAmendmentAct I demand central government to take back this unconstitutional law Mayawati

குடியுரிமை சட்டத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் -மாயாவதி வலியுறுத்தல்