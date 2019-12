உலக செய்திகள்

தேச துரோக வழக்கு : பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் பர்வேஸ் முஷாரப்புக்கு தூக்கு தண்டனை + "||" + Special court hands death penalty to former military dictator Musharraf in high treason case

தேச துரோக வழக்கு : பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் பர்வேஸ் முஷாரப்புக்கு தூக்கு தண்டனை