மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகை ரூ.35,000 கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்தது

புதுடெல்லி

மாநிலங்களில் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களில் தாமதம் இருப்பதைக் காரணம் காட்டி மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி வரி பங்கை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்து இருந்தது. இதனை விடுவிக்குமாறு பல மாநிலங்கள் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து வந்தன.

இந்த நிதியை விடுவிக்குமாறு கடந்த மாதம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், டெல்லி, ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் மாநில நிதி அமைச்சர்கள் ஒரு கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தனர்.

மத்திய அரசிடம் நிலுவையில் உள்ள ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை ரூ .4,531 கோடியை விடுவிக்குமாறு தெலுங்கானா முதல்வர் கே.சந்திரசேகர் ராவ் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு டிசம்பர் 8 ம் தேதி கடிதம் எழுதி இருந்தார்.

இதுபோல் தமிழக அரசும் தனது ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகை ரூ.4,459 கோடி நிலுவையை விடுவிக்குமாறு மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து வந்தது.

இந்த நிலையில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ரூ.35,298 கோடி ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை மத்திய அரசு இன்று விடுவித்து உள்ளது. என்று மத்திய மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியம் (சிபிஐசி) ஒரு ட்வீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.

The Central Government has released GST compensation of Rs. 35,298 Crores to States and Union Territories today. @nsitharamanoffc@nsitharaman@ianuragthakur@FinMinIndia