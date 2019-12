தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா வழக்கு விசாரணையில் இருந்து விலகினார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி + "||" + #Nirbhaya rape case: Chief Justice of India (CJI) SA Bobde said, we will constitute another bench for hearing at 10:30 am tomorrow. Quote Tweet

நிர்பயா வழக்கு விசாரணையில் இருந்து விலகினார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி