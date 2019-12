இந்த பூமி எவனுக்கும், அவன் அப்பன் வீட்டு சொத்து கிடையாது-இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் டுவிட்

சென்னை,

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் நாட்டின் மதச்சார்பின்மைக்கு எதிரானது என திரைப்பட இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் டுவிட்டரில் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். இந்தியா தொடர்ந்து மதச்சார்பற்ற நாடாகத் தொடர வேண்டுமானால், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்தக் கூடாது என்றும், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு கைவிடப்பட வேண்டும் எனவும், அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார். போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மாணவர்களின் மீதான அடக்குமுறையை கைவிட வேண்டும் என்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் இந்த பூமி எவனுக்கும், அவன் அப்பன் வீட்டு சொத்து கிடையாது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Citizenship Amendment Act - Sounds seriously wrong & against Secularism..



Let's keep India Secular

Say NO to CAA

Say NO to NRC

Say NO to Police Violence on Students



இந்த பூமி எவனுக்கும் , அவன் அப்பன் வீட்டு சொத்து கிடையாது..... #IndiansAgainstCAB#JamiaProtests