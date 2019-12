மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க முடிவு; ஆய்வு செய்ய 5 அமைச்சர்கள் குழு அமைப்பு + "||" + The decision to split Anna University into two To study 5 Ministers Committee Structure

அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க முடிவு; ஆய்வு செய்ய 5 அமைச்சர்கள் குழு அமைப்பு