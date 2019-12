தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா: டெல்லியில் இன்றைய போராட்டத்தில் மாணவர்கள்-போலீசாரிடையே மோதல் + "||" + Police use tear gas shells to disperse the protesters after a clash broke out between police and protesters in Jafrabad area, during protest against Citizenship AmendmentAct.

