மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிதியை கேட்டுப் பெறுவேன் -துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + I will get the necessary funds OPanneerselvam

தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிதியை கேட்டுப் பெறுவேன் -துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்