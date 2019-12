தேசிய செய்திகள்

அய்யப்ப பக்தர்கள் வசதிக்காக சபரிமலையில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் + "||" + The airport will be set up in Sabarimala for the convenience of Ayyappa devotees

