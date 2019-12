தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி, மக்களை திசைதிருப்ப பார்க்கிறது - அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு + "||" + The Congress party is looking to distract the people with regard to the Citizenship Act - Amit Shah's accusation

குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி, மக்களை திசைதிருப்ப பார்க்கிறது - அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு