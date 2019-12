தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் - மாணவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Abandon the fight against the Citizenship Amendment Act - PM Modi appeals to students

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் - மாணவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்