உலக செய்திகள்

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவில் முஸ்லிம்கள் சேர்க்கப்படாதது ஏன்? -மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் + "||" + Why Muslims are not included in the Citizenship Amendment Bill Rajnath Singh, Union Minister

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவில் முஸ்லிம்கள் சேர்க்கப்படாதது ஏன்? -மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத் சிங்