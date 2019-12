தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்; சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக ஜாமியா மஸ்ஜித் திறப்பு + "||" + Srinagar's Jamia Masjid Opens For First Time Since J&K's Special Status Was Scrapped

காஷ்மீர்; சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக ஜாமியா மஸ்ஜித் திறப்பு