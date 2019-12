தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இந்தியாவில் வசிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை -டெல்லி ஜூம்மா மசூதி இமாம் கருத்து + "||" + Citizenship Act: Shahi Imam of Jama Masjid says amended law has nothing to do with Indian Muslims

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இந்தியாவில் வசிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை -டெல்லி ஜூம்மா மசூதி இமாம் கருத்து