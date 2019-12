தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை மோசம் -டெல்லி முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + law and order situation in the country is deteriorating Delhi CM Arvind Kejriwal

