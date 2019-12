தேசிய செய்திகள்

பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மகளை, ஸ்டிரெச்சர் இல்லாததால் முதுகில் சுமந்து சென்ற தந்தை + "||" + Man carries daughter, who was raped, on back to hospital for medical examination

பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மகளை, ஸ்டிரெச்சர் இல்லாததால் முதுகில் சுமந்து சென்ற தந்தை