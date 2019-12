சென்னை,

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியதாவது:-

ராமச்சந்திர குஹா மற்றும் யோகேந்திர யாதவ் ஆகியோரது உரிமைகளை நசுக்கும் விதமாக அவர்களை கைது செய்துள்ள அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளை கண்டிக்கிறேன்.

டெல்லியின் பல பகுதிகளில் இணைய சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கருத்துரிமைக்கு எதிரானது என மு.க.ஸ்டாலின் கூறி உள்ளார். மேலும், எதிர்ப்புக் குரல்களுக்கான இடம் பறிக்கப்படும்போது, ஜனநாயகத்தின் இடத்தை சர்வாதிகாரம் பறித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

I condemn the high-handedness of the Government authorities & police officials who have arrested @Ram_Guha & @_YogendraYadav



The suspension of internet in parts of Delhi goes against free speech.



When the space for dissent shrinks, dictatorship replaces democracy. #CAAProtest