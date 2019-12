தேசிய செய்திகள்

அசாம் மக்களின் உரிமைகளை யாராலும் பறிக்க முடியாது : முதல் மந்திரி சர்பானந்தா சோனோவால் + "||" + there is no threat to our language or our identity. #CitizenshipAmendmentAct

அசாம் மக்களின் உரிமைகளை யாராலும் பறிக்க முடியாது : முதல் மந்திரி சர்பானந்தா சோனோவால்