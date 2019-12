தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டதிருத்தத்திற்கு எதிராக வன்முறை : உபியில் இணையதள சேவை துண்டிப்பு -250 பேர் மீது வழக்கு + "||" + CAA protests : 30 arrested, over 250 booked for Sambhal violence, no Internet in 15 districts of UP

குடியுரிமை சட்டதிருத்தத்திற்கு எதிராக வன்முறை : உபியில் இணையதள சேவை துண்டிப்பு -250 பேர் மீது வழக்கு