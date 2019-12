உலக செய்திகள்

சைபீரியாவை நோக்கி வேகமாக நகரும் பூமியின் காந்த வட துருவம் -குழப்பத்தில் விஞ்ஞானிகள் + "||" + Earth’s magnetic north is rushing towards Siberia: Should you worry?

சைபீரியாவை நோக்கி வேகமாக நகரும் பூமியின் காந்த வட துருவம் -குழப்பத்தில் விஞ்ஞானிகள்