2008 ஜெய்ப்பூர் குண்டுவெடிப்பு: 4 குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை + "||" + 2008 Jaipur bomb blasts case: Jaipur court announces quantum of sentence in the matter, all the four convicts - Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman, to be hanged till death.

