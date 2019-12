தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ‘காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களில் அமல்படுத்தமாட்டோம்’ - பொதுச்செயலாளர் அறிவிப்பு + "||" + CAA will not be implemented in Congress-ruled states - General Secretary Notice

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ‘காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களில் அமல்படுத்தமாட்டோம்’ - பொதுச்செயலாளர் அறிவிப்பு