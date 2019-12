தேசிய செய்திகள்

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அதிக இடங்களை வெல்லும் -தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு + "||" + JVM, AJSU likely to emerge kingmakers in Jharkhand: Exit polls

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அதிக இடங்களை வெல்லும் -தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு