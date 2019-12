பீகாரில் பந்த் : ஆட்டோ ரிக்சாக்களை அடித்து நொறுக்கிய ராஷ்டீரிய ஜனதா தள தொண்டர்கள்

பாகல்பூர்,

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. அசாம், திரிபுரா மற்றும் மேகாலயா உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட கலவரம் டெல்லிக்கும் பரவியது. டெல்லி சீலாம்பூர், ஜாப்ராபாத் பகுதிகளில் நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது.

இந்நிலையில், குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக பீகாரில் இன்று பந்த் நடைபெறும் என்று ராஷ்டீரிய ஜனதா தள கட்சி அறிவித்தது. பீகாரில் நடந்த பந்தின் ஒரு பகுதியாக சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் ராஷ்டீரிய ஜனதா தள கட்சியினர் வாகனங்கள் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர்.

பீகாரின் பாகல்பூர் நகரில் தங்களது கட்சி கொடிகளை ஏந்தியபடி கைகளில் தடிகளுடன் சென்ற தொண்டர்கள் சாலைகளில், மேம்பாலங்களில் எதிரே வந்த ஆட்டோ ரிக்சாக்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கினர்.

அவர்கள் வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி, கண்ணாடிகளை அடித்து நொறுக்கி கோஷங்கள் எழுப்பியபடியே தொடர்ந்து சென்றனர். இதனால் அந்த வாகனங்களில் பயணித்தவர்கள் அச்சத்துடனேயே காணப்பட்டனர். இதுபற்றிய வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியது.

#WATCH RJD workers vandalise auto rickshaws in Bhagalpur during 'bandh' called by the party against Citizenship Act and National Register of Citizens. #Biharpic.twitter.com/d2sbDcdlA2