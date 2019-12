தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவம் நடத்திய பதில் தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் 2 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Two Pakistani soldiers killed in retaliatory firing by Indian Army after ceasefire violation along LoC in J&K

