மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The struggle will continue until the repeal of the Citizenship Amendment - MK Stalin

குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் - மு.க.ஸ்டாலின்