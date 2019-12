தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு அறிவிப்பு + "||" + Rs.10 lakh compensation announced to the families of the two people who died during CAA protests

