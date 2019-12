தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம்: இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல - நிதின் கட்கரி + "||" + CAA is not against any Indian Muslim, Nitin Gadkari

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம்: இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல - நிதின் கட்கரி