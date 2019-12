தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து அத்துமீறி தாக்குதல்; இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி + "||" + Pakistan violates ceasefire in Nowshera sector(J&K) along the Line of Control. Indian Army is retaliating

