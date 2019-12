உலக செய்திகள்

கியூபாவில் 43 ஆண்டுகளுக்கு பின் புதிய பிரதமர் நியமனம் + "||" + Cuba names Manuel Marrero Cruz prime minister. He's the first person to hold that position in 43 years

