தேசிய செய்திகள்

என்னுடைய உருவபொம்மையை எரியுங்கள்; பொது சொத்துகளை சேதப்படுத்தாதீர்கள் - பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Burning my effigy; Do not damage public property - PM Modi's request

என்னுடைய உருவபொம்மையை எரியுங்கள்; பொது சொத்துகளை சேதப்படுத்தாதீர்கள் - பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்