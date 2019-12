தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் உள்ள துணிக்கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து - 9 பேர் பலி, பலர் காயம் + "||" + 9 Dead, Several Injured After Fire Breaks Out At Cloth Godown In Delhi

